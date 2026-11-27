Durante as diligências, a guarnição recuperou uma roçadeira furtada de uma propriedade rural e identificou o estabelecimento comercial onde o suspeito havia vendido aproximadamente três quilos de cobre queimado, pelo valor de R$ 116,00, material também relacionado ao furto, no Passo Novo – interior do município.

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Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o equipamento recuperado e identificou o suspeito como o indivíduo que havia avistado transitando pelo acesso à sua propriedade.

Diante dos indícios de autoria e dos elementos de materialidade reunidos pela Brigada Militar, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial.

Após a apresentação dos fatos, o delegado de plantão determinou a realização do registro simples da ocorrência, sendo o suspeito liberado.