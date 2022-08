Suspeito de participar na execução do promotor de eventos Gege está no Presídio de Alegrete

Gege ou Mico como era conhecido, foi executado na frente da mãe, no bairro Progresso. No último dia 14, completou um mês da morte do alegretense e, nesta terça-feira(16), ocorre a missa na Igreja Santa Tereza localizada na praça General Osório.

Segundo informações da Delegada responsável pelo caso, Fernanda Mendonça, a investigação está em curso e o suspeito, ainda, não foi indiciado, a prisão dele é temporária. O inquérito está em andamento e a motivação para o crime deverá ser apontada ao final, no relatório, assim como, o autor dos disparos – explicou a Delegada.

A despedida a Geandre foi do jeito dele



O suspeito, de 19 anos, já estava no Presídio, pois havia sido preso, por porte ilegal de arma de fogo, no último sábado(13), pela Brigada Militar. Ele estava com uma pistola municiada com 12 cartuchos, mais um carregador com 12 munições.

Polícia civil prende suspeitos de execuções e apreende armas em Alegrete

Além dele(do suspeito), na ação de ontem, em que a Polícia Civil cumpriu Mandado de Busca e apreensão na residência localizada no bairro Nova Brasília, o sogro, de 34 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e o cunhado, menor de idade, apreendido. Nesta manhã, o adolescente foi levado ao Ministério Público.

Duas armas de fogo, um simulacro, munições, celulares, balança de precisão, toca ninja, caderno de anotações e dinheiro foram apreendidos na casa.