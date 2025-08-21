Suspeito reincidente é flagrado durante tentativa de arrombamento no centro da cidade

Segundo informações, o indivíduo é ‘velho’ conhecido da polícia pela prática de furtos e arrombamentos em casas e estabelecimentos comerciais da região central. Ele já havia sido detido diversas vezes nos últimos dias e apresentado na Delegacia de Polícia, porém, ouvido e liberado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem ferramentas utilizadas na tentativa de arrombamento, entre elas chave de fenda, alicate e torquês. O material foi apreendido e encaminhado juntamente com o preso para a Delegacia de Polícia.

O caso foi registrado como arrombamento de estabelecimento comercial – tentado.