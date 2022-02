Suspeitos de assalto a óptica e posto de combustíveis em Alegrete, são presos em Santana do Livramento

De acordo com informações, os dois indivíduos, presos numa barreira da PRF, já estavam com o pedido de prisão expedido pela Justiça. O assalto em Alegrete ocorreu no mês de Janeiro, depois que eles roubaram um moto. O primeiro crime foi em um posto de combustíveis(dia18), no centro e, o segundo numa óptica, também, na região central, dia 19.

O trabalho da Brigada Militar chegou ao local onde eles tinham desovado a moto e, a Polícia Civil de Alegrete mediante investigação solicitou a prisão dos suspeitos.

Na noite de ontem, 05, a Polícia Rodoviária Federal prendeu os acusados em abordagem a um taxi. Um dos homens estava com uma arma, munições e drogas. Eles viajavam em um táxi e a abordagem foi na BR 158.

Durante atividade de combate ao crime os Policiais Rodoviários Federais abordaram um Onix que saía de Santana do Livramento com destino a Dom Pedrito.

Em revista, os policiais descobriram que um dos passageiros, de 21 anos, natural de Porto Alegre, estava com um revólver calibre 32 e seis munições, assim como, transportava 66 porções de crack e cocaína dentro do banco e em um pacote de salgadinhos.

Na verificação dos demais ocupantes, identificaram que um outro passageiro, de 20 anos, natural de Dom Pedrito, com diversas ocorrências policiais, estava foragido do sistema prisional.

Os dois homens foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Santana do Livramento. As drogas e o armamento foram apreendidos.

O proprietário da óptica destacou o trabalho incansável tanto da Brigada Militar, quanto da Polícia Civil em Alegrete.