Sustentabilidade em ação: Alegrete premia destaques da Gincana Socioambiental

A conscientização ambiental ganha destaque em Alegrete nesta sexta-feira (21), com a realização do evento de premiação da Gincana Socioambiental 2026. A cerimônia está marcada para as 10h, no Largo do Centro Cultural, reunindo participantes da iniciativa em um momento de celebração e reconhecimento pelas ações desenvolvidas ao longo da gincana.

Promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com participação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Alegrete, a iniciativa busca estimular o envolvimento da comunidade em práticas relacionadas à preservação ambiental e à construção de hábitos mais sustentáveis.

Com o lema “Unindo equipes, ideias e atitudes por um futuro sustentável”, a Gincana Socioambiental propõe uma abordagem que vai além da competição. A iniciativa procura transformar a preocupação com o meio ambiente em atitudes concretas, aproximando educação ambiental, participação coletiva e responsabilidade com o futuro.

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O evento desta sexta-feira será o momento de reconhecimento das equipes que participaram da gincana e se destacaram nas atividades propostas. Além da entrega da premiação, a cerimônia representa o encerramento de uma mobilização que tem como um de seus principais objetivos mostrar que pequenas atitudes, quando realizadas de forma coletiva, podem produzir impactos significativos.

A programação também reforça a importância da educação ambiental como ferramenta de transformação. Questões como reciclagem, preservação dos recursos naturais, redução de resíduos e adoção de práticas sustentáveis dependem não apenas de políticas públicas, mas também da participação da população.

A escolha do Largo do Centro Cultural para a cerimônia amplia esse caráter comunitário da iniciativa, levando a mensagem de sustentabilidade para um espaço público e de convivência da cidade.

A Gincana Socioambiental 2026 chega, assim, à etapa final com a proposta de deixar mais do que vencedores: fortalecer uma cultura de responsabilidade ambiental em Alegrete.

Serviço

O quê: Evento de premiação da Gincana Socioambiental 2026

Quando: Sexta-feira, 21 de agosto

Horário: 10h

Onde: Largo do Centro Cultural, em Alegrete

Realização: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente de Alegrete