Tais Grecillo deixa um inspirador legado de muita fibra e coragem

Foram anos de muita luta, garra e determinação. O sorriso encantador era uma das marcas registradas mesmo nos momentos mais difíceis, assim, Tais Almeida Grecillo será lembrada.

Tais era uma jovem que amava a vida, uma ouvinte assídua da Rádio Nativa FM e também foi tema de algumas reportagem no Portal Alegrete Tudo, pela sua batalha depois de ser diagnosticada com leucemia, até o transplante realizado no ano passado. A doadora da medula foi uma das irmãs, Deronica Almeida.

Com longos períodos fora do Município, em razão das quimioterapias, antes do transplante e outros procedimentos, Tais contou sempre com o apoio incondicional da família e também de pessoas que, durante o período a auxiliaram através das rifas, risotos e outras ações.

Em um gesto de amor e com a missão de ser a doadora, depois que os outros irmãos e a mãe foram descartados, Deronica, foi a doadora da medula no ano passado. Tais estava em Alegrete e se recuperava bem. Ela, em um dos contatos feitos com a reportagem, disse que estava muito feliz e sempre teve muita gratidão por todos que a auxiliaram.

Nas redes sociais são incontáveis mensagens de carinho, consternação e homenagens dedicados a ela e também à família.

Tais deixa filhos, mãe, irmãos e uma grande lição de perseverança, fé e amor. Ela sempre foi a essência de tudo que julgava ser o bem e deixou uma lacuna por sua ausência física, porém, sua presença vai permanecer no amor que transbordou em todos os sentidos a aqueles que a conheceram.

As últimas homenagens a Tais, acontecem a cargo da Funerária Angelus na rua Daltro Filho. O sepultamento será às 15h deste domingo(1°), no Cemitério Público Municipal de Alegrete.