Talento em família: Lívia e Lavínia Bastos- irmãs comemoram aniversário com gravação de DVD musical

A música tem o poder de eternizar momentos — e foi com esse espírito que a Andrielli e Lucas , os pais de Lívia e Lavínia, naturais de Alegrete, decidiram transformar dois aniversários marcantes em um verdadeiro espetáculo musical. Para comemorar os 15 anos de Lívia e os 10 anos de Lavínia, foi produzido um DVD especial, reunindo apresentações musicais das meninas e registros ao lado de amigos e familiares.

Desde pequenas, as duas demonstram uma forte ligação com a música, Lívia canta desde os 5 anos, e Lavínia começou por volta dos 3 anos de idade. A paixão pelas notas, pelos palcos e pelo canto foi crescendo junto com elas — e é alimentada com aulas de música ministradas pelo professor Filipe Coelho, nome conhecido e respeitado na formação de jovens talentos em Alegrete.

A ideia da gravação do DVD partiu da própria família, como forma de eternizar esse momento único na vida das meninas. Além de reunir pessoas queridas, o projeto também serviu como um estímulo importante para que elas continuem se dedicando à arte que amam.

A felicidade dos familiares ficou evidente durante todo o processo de produção — da preparação aos bastidores, passando pelas gravações e culminando nos vídeos finais. Cada detalhe foi pensado com carinho, transformando o projeto em uma lembrança afetiva e, ao mesmo tempo, em um incentivo para o futuro artístico das irmãs.

As apresentações, já disponíveis no YouTube, revelam não apenas o talento das meninas, mas também a sintonia entre elas e a alegria de fazerem algo juntas. A desenvoltura diante das câmeras, a interpretação sensível das músicas e o carisma natural prometem encantar quem assistir.

📺 Os vídeos do DVD já estão disponíveis no YouTube, e mostram em detalhes todo esse momento especial, vivido por Lívia, Lavínia e por todos que acompanharam de perto a realização do projeto.

