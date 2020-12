Talentos de Alegrete na disputa do Festival de intérprete vocal Canta y Encanta RS

O Canta y Encanta – RS vai distribuir mais de R$1.500,00 de premiação e gravação da música. Prendas e peões nas categorias mirim, juvenil e adulta já enviaram seus vídeos para organização do evento.

Em sua primeira edição, o festival de intérprete vocal acontece de forma online. O objetivo é possibilitar a mostra da arte dos intérpretes gaúchos que estão sem poder subir no palco há mais de seis meses em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A cidade de Alegrete, está participando do festival produzido pela EV Produções da cidade de Caxias do Sul, com oito representantes, todos alunos da Clave do Sul, da renomada intérprete alegretense Patrícia Pedroso.

Os intérpretes de Alegrete Laura Pozzer, Mariana Rohan, Miguel Peccin, Jéssica Silva, Lorenzo Moraes, Heloísa Cabrera, Isadora Mombaque, Isadora Rodrigues e Anita Lunardelli, estão concorrendo no festival.

A disputa nas categorias mirim, juvenil e adulto já está rolando na página do evento no Facebook, a comunidade já pode prestigiar os talentos alegretenses.

https://www.facebook.com/cantayencantars/about/?ref=page_internal

Nesta 1ª fase, os concorrentes tiveram seus vídeos divulgados na página do evento e a partir deste final de semana os jurados Guilherme Rovieira, Ezequiel Detones, Tatiele Bueno, Débora Rosa e Fábio Soares entram em campo para avaliação técnica. Serão somados as duas notas para definição dos campeões nas três categorias.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução