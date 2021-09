Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações da ocorrência, a guarnição da Brigada Militar estava chegando no PEAL para reforçar a fiscalização durante o horário do pátio quando foram comunicados de um homem em atitude suspeita.

Tarefa difícil entrar droga no Presídio; mais um traficante foi preso

Os policiais foram até o Porto do Aguateiros onde o acusado estava com uma porção de drogas. O outro indivíduo que estava com ele foi abordado e identificado na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Diante da situação em que a droga estava embalada, modo frequente que vem sendo utilizado nos arremessos ao PEAL, o acusado foi levado à Delegacia de Polícia onde o Delegado de plantão determinou prisão em flagrante.

A droga foi apreendida. Depois de ouvido, o acusado foi levado ao PEAL. A prisão foi realizada pela Brigada Militar de Alegrete na tarde de sexta-feira.