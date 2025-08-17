Tarifaço dos EUA terá impacto zero no Minerva Alegrete; exportações para Argentina e outros países serão incrementadas

A Minerva Foods consolidou sua presença no Rio Grande do Sul ao assumir a planta frigorífica de Alegrete, adquirida da Marfrig em uma transação concluída em agosto de 2023. O negócio, que envolveu 16 unidades na América do Sul e foi avaliado em R$ 7,5 bilhões, elevou em 44% a capacidade de abate da companhia, que passou de 29,5 mil para 42,4 mil cabeças de gado por dia. Além de Alegrete, também foram incorporadas plantas em Bagé, São Gabriel e outros estados brasileiros.

A entrada da Minerva em Alegrete reforça a importância da cidade no mapa da pecuária nacional. Tradicionalmente voltado para a produção de carne de qualidade, o município agora integra de forma definitiva a engrenagem global de exportação da companhia, que atende a mais de 100 países.

Nas últimas, a empresa se viu diante de um novo desafio: a imposição de uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos sobre a carne bovina brasileira. O impacto, no entanto, não deve alterar os planos da companhia. Segundo o diretor financeiro da Minerva, Edison Ticle, a estratégia de diversificação garante neutralidade frente à medida.

“Temos grande capacidade operacional e flexibilidade, o que nos permite redirecionar os volumes do Brasil para mercados como China, Chile, Oriente Médio e Europa. Isso nos assegura que a tarifa não terá efeito relevante sobre nossos resultados”, afirmou.

O executivo explicou ainda que a preparação da empresa começou antes mesmo da medida americana. No primeiro semestre, a Minerva alocou R$ 1,7 bilhão em estoques nos Estados Unidos, aumentando a cobertura de 34 para 46 dias de operação. Esses lotes devem ser escoados ao longo dos próximos dois trimestres. Para Ticle, a estratégia mostrou-se ainda mais acertada em um momento de valorização da carne bovina no mercado internacional.

Os números confirmam a boa fase. O lucro líquido no segundo trimestre de 2025 alcançou R$ 458,3 milhões, crescimento de 380% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,3 bilhão, avanço de 75% na comparação anual.

Com os resultados, a Minerva reforça sua posição como uma das maiores exportadoras de carne da América do Sul e, ao mesmo tempo, projeta Alegrete para o centro de sua estratégia internacional. Para o município, a presença da companhia representa geração de empregos, fortalecimento da cadeia pecuária regional e inserção direta no circuito global da carne bovina.