Taxa de ocupação de leitos de UTIs chega a 96% em Porto Alegre

Os dados da prefeitura diferem do controle da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que contabiliza a ocupação de 21 hospitais de Porto Alegre, quatro a mais que o monitoramento da SMS. Segundo o governo estadual, até às 15h, Porto Alegre tinha 789 pacientes em 878 leitos de UTI, totalizando 89,9% de ocupação.

A prefeitura de Porto Alegre prevê a ampliação da capacidade de atendimento para os próximos dias. Em entrevista ao Jornal do Almoço , da RBS TV , nesta terça, o prefeito Sebastião Melo citou a possibilidade de abrir 10 leitos de UTI no Hospital Beneficência Portuguesa .

“Nós estamos fazendo a redação final, para decretar a requisição do Hospital Beneficência Portuguesa. E eles já estão autorizados a contratar pessoas para começar a operar na quinta-feira”, afirmou.

Entre outras medidas, Melo sugeriu a abertura do 6º andar do Hospital de Clínicas e do antigo Hospital Álvaro Alvim.