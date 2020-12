Taxista assassinado em 2018 é homenageado no ponto onde trabalhava

Compartilhe















Casa dos taxistas do ponto da Estação Rodoviária recebeu o nome do taxista assassinado em uma emboscada no ano de 2018. Uma justa e linda homenagem a Tiago Martins.

Nesta terça-feira, 22 de dezembro, o prefeito Márcio Amaral participou do descerramento da placa que denomina Tiago Martins Silva a casa dos taxistas do Ponto de Táxi da Rodoviária.

O Projeto de Lei da vereadora Vanda Dorneles homenageia o jovem taxista que trabalhava no Ponto da Rodoviária quando foi vítima de um ato cruel que resultou em sua morte precoce, no ano de 2018, aos 34 anos. O taxista foi assassinado a tiros depois de uma emboscada no bairro Vila Nova. Os responsáveis pelo latrocínio foram presos pela Polícia Civil pouco tempo depois do crime.

Além do prefeito Márcio e da vereadora Vanda, estavam presentes o vereador Cléo Trindade, a mãe de Tiago, Ledir de Fátima Castro dos Santos, a irmã, Raquel dos Santos Almada, e os colegas taxistas.