Taxista é asfixiado por assaltantes em Alegrete

Taxista sofreu assalto e ficou ferido. O acusado tentou asfixia- lo com o cinto do carro, enquanto a mulher roubou o dinheiro e celular.

Conforme ocorrência, no início da tarde de sábado (22), um casal chegou no ponto de táxi e solicitou uma corrida até Avenida Caverá.

O casal sentou no banco de trás e, quando chegou na Avenida próximo à BR 290, o assaltante puxou o cinto de segurança e tentou asfixiar o motorista de 56 anos. No mesmo instante, a mulher de 34 anos, detenta em regime domiciliar, roubou a importância de R$80,00 e o celular do bolso do taxista. Os dois desceram do carro e cada um foi para um lugar. O homem que seria o vulgo Lego, correu para os campos da invasão da Segabinazzi. Já a mulher seguiu em via pública e foi perseguida pelo taxista.

A Brigada Militar foi acionada e, diante das características abordou a acusada. A vítima a reconheceu e ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia. O celular, ela derrubou e foi recuperado pelo taxista.

A mulher já havia sido detida durante a semana por descumprimento de medidas do regime domiciliar. Ela estava em via pública, o que não é permitido. Naquele dia foi ouvida e liberada.

Nesta prisão do assalto realizada pela Brigada Militar, em contato com Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado flagrante por roubo e lesão corporal.

Depois de ouvida, a acusada foi levada ao Presídio Estadual de Alegrete.

O cúmplice que, assim como ela tem uma extensa ficha criminal, não foi localizado até o momento.

O taxista passou por atendimento médico devido às lesões, mas passa bem.