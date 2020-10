Taxista é morto a facadas em estrada do interior de Montenegro

Ele foi encontrado dentro do veículo, por volta das 5h. Segundo o delegado André Roese, o taxímetro estava ligado, o que indicar que a vítima pode ter sido morta durante uma corrida.

Marcelino teria sido atingido por quatro facadas, três nas costas e uma no pescoço. O delegado informa que a polícia trabalha com a possibilidade de homicídio ou latrocínio. As equipes trabalham para identificar se algum pertence foi levado.