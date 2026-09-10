Teatro da Casa Céu transforma histórias de dor em mensagem de esperança

Há quatro anos atuando em Alegrete, o movimento Céu Moviment, evangelístico coordenado por integrantes da comunidade cristã, vem desenvolvendo iniciativas que buscam levar mensagens de fé e esperança à população. Entre os novos projetos está um grupo de teatro que encontrou na arte uma forma de abordar histórias marcadas pela dor e apontar caminhos de transformação.

Uma das coordenadoras do projeto, a missionária Helen Ferreira, explica que a proposta nasceu da compreensão de que a arte pode alcançar as pessoas de maneira profunda.

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“Nós acreditamos que a arte transmite uma mensagem poderosa e, assim como uma pregação, ela também tem o poder de trazer libertação. A nossa peça retrata a vida de pessoas que estão presas a dores profundas”, explica.

Na apresentação realizada no último domingo (6), dentro da igreja, o grupo levou ao palco histórias de personagens que enfrentam diferentes formas de sofrimento e aprisionamento emocional.

Uma delas é a de uma mãe que perdeu a família, o casamento e o contato com as filhas. Diante da solidão e da perda da esperança, a personagem chega a considerar tirar a própria vida.

O espetáculo também apresenta a trajetória de uma jovem que, após vivenciar um abuso sexual e enfrentar traumas familiares, rejeição e dificuldades relacionadas ao perdão, acaba entrando na prostituição.

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Outra personagem retratada é uma pregadora que, apesar de anunciar a Palavra de Deus e falar sobre libertação, também enfrenta suas próprias dores e conflitos internos. A história busca mostrar que as dificuldades emocionais e espirituais podem atingir qualquer pessoa, inclusive aquelas que estão inseridas no ambiente religioso.

Da dor à esperança

Apesar de abordar situações difíceis, o espetáculo conduz as histórias para uma mensagem de esperança baseada na fé cristã. Na parte final, Jesus Cristo é apresentado como aquele que chega à vida dos personagens e promove transformação.

A narrativa representa essa mudança por meio de “vestes novas”, simbolizando recomeço, restauração e uma nova identidade. Na história, o casamento da mãe é restituído, o chamado da pregadora é restaurado e a jovem reencontra sua identidade.

Para Helen, a intenção do projeto vai além de uma apresentação artística. O objetivo é fazer com que quem assiste possa se reconhecer nas histórias e encontrar uma mensagem de esperança.

“O nosso objetivo com o teatro é alcançar quem está assistindo e talvez passando pelas mesmas dores, mostrando que, quando parece não haver saída, a arte pode apontar para Jesus e trazer esperança”, resume a missionária. Projeto ganha força durante o Setembro Amarelo

Com a chegada do Setembro Amarelo, período dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e à valorização da vida, o grupo pretende ampliar a divulgação do espetáculo e levar a apresentação a diferentes espaços.

A proposta é utilizar o teatro como instrumento para estimular a reflexão sobre sofrimento emocional, traumas, solidão e a importância de buscar ajuda e esperança.

Além das apresentações, a comunidade Casa Céu mantém encontros semanais. As reuniões ocorrem aos domingos, às 19h30, na Rua Barão do Cerro Largo, 1419, e às quintas-feiras, às 20h, no Casa Céu Moviment, em frente ao Centro Cultural.

Instituições, escolas, igrejas ou grupos interessados em agendar uma apresentação podem entrar em contato pelo telefone (55) 98411-8011.

O grupo acredita que, por meio da união entre arte e fé, histórias de dor podem ser transformadas em mensagens de esperança e recomeço.