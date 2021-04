Técnicos da ABCCC percorrem roteiro de 3,5 mil quilômetros no Mato Grosso

Compartilhe















Foram visitados 13 criadores, sendo que cinco deles novos investidores na raça Crioula



A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) realizou um roteiro de atendimentos no Estado do Mato Grosso. Os técnicos da entidade percorreram 3,5 mil quilômetros onde atenderam 13 criadores, sendo que cinco deles são novos nos investimentos na raça. O roteiro aproveitou visitas programadas do atendimento aos criadores sócio incentivo da associação.

Conforme o analista de expansão da ABCCC, Lucas Lau, se percebe a cada ano um crescimento exponencial nesta região de fomento. “No Centro Oeste temos os criadores já consolidados investindo mais e tendo retorno em animais de qualidade e muitos usuários aderindo ao cavalo Crioulo especialmente no laço comprido”, destaca.

Sem a realização de eventos com frequência devido à pandemia, a aposta vem sendo nestas atividades. Lau relembra que ainda em 2020, eventos realizados na região tiveram grande sucesso. “Tivemos uma prova oficial com 150 laçadores no total do evento e no crioulaço com 50 duplas e 100 animais confirmados. Isto mostra como o Cavalo Crioulo está na região”, observa.

O roteiro começou em Itiquira, localizado no bioma do Pantanal. Dali a comitiva saiu em direção à região mais alta, de Campo Verde, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, de grande plantio de soja e algodão. Também foram contemplados os municípios de Nova Xavantina, Querência, Ribeirão Cascalheira e Bom Jesus do Araguaia, na região do Xingu e Araguaia.

Foto: Lucas Lau/Divulgação

Texto: Nestor Tipa Júnior/AgroEffective