Técnicos do Sesc Alegrete participam de Encontro de Cultura em Porto Alegre

Os técnicos de Cultura do Sesc Alegrete, Paulo Amaral e Vanessa Silva da Costa, marcaram presença no Encontro de Cultura Sesc RS, realizado entre os dias 3 a 6 de junho, em Porto Alegre.

O evento reuniu mais de 70 profissionais da área, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento das ações culturais no estado.

Responsáveis por projetos expressivos como a Jornada Literária, Universo Escola, Palco Giratório, Teatro a Mil e Dança Alegrete, entre outros, os representantes de Alegrete desempenharam papel ativo no encontro. Paulo Amaral teve uma participação destacada já antes do evento, atuando como um dos curadores do Festival Palco Giratório.

Foi dele, juntamente com Juliana Kersting e Airton de Oliviera, a missão de selecionar os espetáculos que compuseram a mostra deste ano, tarefa que exigiu sensibilidade e atenção às diversas linguagens das artes cênicas gaúchas. “Foi um desafio destacar algumas dentre tantas criações, o que nos exigiu um olhar atento e sensível, onde buscamos reconhecer a representatividade e a diversidade das artes cênicas no RS”, afirmou Amaral.

Já Vanessa Costa, que atua no Sesc há pouco mais de um ano, participou do seu primeiro encontro cultural estadual, aproveitando a oportunidade para compartilhar experiências de gestão e conhecer de perto produções desenvolvidas em diferentes regiões. A dupla apresentou ainda um relatório de gestão das atividades culturais locais, conduzido por Paulo Amaral durante uma das sessões do encontro.

Um dos momentos mais emblemáticos da programação foi a mediação, feita por Amaral, de um bate-papo com o diretor e encenador Amir Haddad, fundador do grupo Tá na Rua, considerado um ícone do teatro brasileiro e mundial.

Durante o encontro, os técnicos assistiram a cinco espetáculos teatrais, com destaque para “Ao Vivo Dentro da Cabeça de Alguém”, da Cia Brasileira de Teatro (PR), estrelado por Renata Sorrah. Também visitaram museus e espaços culturais de referência, ampliando ainda mais seu repertório.

A participação de Paulo Amaral e Vanessa Costa evidencia a relevância do trabalho desenvolvido pelo Sesc Alegrete, contribuindo significativamente para o fortalecimento da cultura local. As experiências vivenciadas em Porto Alegre serão partilhadas com a comunidade e a gestão cultural do município, impulsionando novas ações e projetos.