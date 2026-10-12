“Teiniaguá” é a grande campeã do 18º Canto Farroupilha em Alegrete

A música nativista tem a capacidade de transformar histórias, sentimentos e a identidade de um povo em versos e melodias que atravessam gerações. Foi nesse ambiente de valorização da cultura gaúcha que Alegrete conheceu, na noite de domingo (11), a grande campeã do 18º Canto Farroupilha: “Teiniaguá”, com letra de Carlos Eduardo Nunes e melodia de Juliano Moreno, que conquistou o Troféu Antônio José de Vargas, a principal distinção do festival.

Em ritmo de chote, a composição destacou-se pela combinação entre poesia e musicalidade, conquistando também os prêmios de Melhor Arranjo e Melhor Melodia, atribuídos a Juliano Moreno.

A grande final encerrou três dias de programação dedicados à música regional, entre sexta-feira (9) e domingo (11), no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, dentro da programação da 84ª Exposição-Feira Agropecuária de Alegrete.

O festival chegou à sua 18ª edição com um número expressivo de inscrições: foram recebidas 652 composições, das quais 20 foram selecionadas para disputar a competição. Ao longo das duas primeiras noites, os artistas apresentaram suas obras ao público e à comissão avaliadora, que definiu as 12 finalistas para a decisão de domingo.

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A noite decisiva reuniu intérpretes, compositores e instrumentistas que levaram ao palco diferentes ritmos, narrativas e sonoridades da música gaúcha. Cada apresentação representou o trabalho de artistas que encontram na composição regional um espaço para expressar a vida campeira, as memórias, os sentimentos e as particularidades culturais do Rio Grande do Sul.

Na disputa pelo título, “Teiniaguá” alcançou o primeiro lugar. A segunda colocação ficou com “Aboio de Saudade”, enquanto “Presença” conquistou o terceiro lugar.

A premiação contemplou diferentes dimensões da criação musical, reconhecendo não apenas as canções mais bem colocadas, mas também a poesia, a melodia, o arranjo, a interpretação e a execução instrumental.

A música mais popular da edição foi “Meu Pingo Sabe o Caminho”, escolhida para receber o Troféu Nico Fagundes.

Um dos momentos simbólicos da noite foi a participação de João Fontoura na entrega da premiação. Idealizador do Canto Farroupilha, ele foi chamado ao palco para participar da cerimônia, aproximando a história do festival de mais uma edição realizada em Alegrete.

A presença de Fontoura remete à trajetória de um evento criado para valorizar compositores, intérpretes e instrumentistas, oferecendo espaço para novas obras e para a continuidade da música regional gaúcha.

Ao longo de suas edições, o Canto Farroupilha consolidou-se como parte do calendário cultural do município. Neste ano, a integração à programação da 84ª Exposição-Feira Agropecuária ampliou a presença da música nativista em um dos principais eventos de Alegrete.

Nativa FM e Portal Alegrete Tudo na cobertura do festival

A final contou com a cobertura da Nativa FM e do Portal Alegrete Tudo, que acompanharam a programação e levaram ao público informações sobre o festival.

A cobertura teve a participação do radialista João Fontoura, idealizador do Canto Farroupilha, ao lado do também radialista João Baptista Marques, com suporte técnico de Ederson Egres.

A apresentação do evento ficou a cargo de Marcos e Bianca Saldanha, enquanto a reportagem foi conduzida por Rodrigo Guterres.

A presença dos veículos reforçou a ligação entre a comunicação regional e a valorização das manifestações culturais de Alegrete. Por meio do rádio e do jornalismo digital, o público pôde acompanhar os acontecimentos de um festival que reúne artistas, histórias e expressões da identidade gaúcha.

Os destaques do 18º Canto Farroupilha

1º lugar — Troféu Antônio José de Vargas: “Teiniaguá”, letra de Carlos Eduardo Nunes e melodia de Juliano Moreno – chote

2º lugar – Troféu Cilço de Araújo Campos: “Aboio de Saudade”, letra de Paulo Dias Garcia e melodia de Guilherme Castilhos – canção

3º lugar — Troféu Honório Lemes: “Presença”, letra de Leonardo Borges e melodia de Marcelo Ocana – milonga

Música mais popular — Troféu Nico Fagundes: “Meu Pingo Sabe o Caminho”.

Melhor arranjo: Juliano Moreno, por “Teiniaguá”.

Melhor melodia: Juliano Moreno, por “Teiniaguá”.

Melhor poesia: Lincoln Ramos, por “Soga de Hoje”.

Melhor instrumentista: Luciano Maia.

Melhor intérprete: Tuny Brum.

Três dias de música, encontros e identidade gaúcha

A programação começou na sexta-feira (9), com as primeiras composições concorrentes, e prosseguiu no sábado (10), quando novas obras subiram ao palco. As apresentações reuniram diferentes vertentes da música regional, incluindo chotes, chamamés, milongas, chamarra, valsas e outras expressões do repertório nativista.

No domingo (11), além da grande final do Canto Farroupilha, a programação cultural contou com o 12º Cantinho Farroupilha, voltado à participação de jovens talentos, e com a apresentação de Ricardo Bergha, conforme a agenda divulgada para a noite.

O festival chegou a esta edição com uma marca expressiva: as 652 composições inscritas demonstraram o interesse de artistas pela oportunidade de apresentar suas obras em Alegrete.

Mais do que uma competição, o Canto Farroupilha encerrou três dias de celebração da música regional, reunindo gerações de artistas e reafirmando o papel dos festivais na preservação e renovação da cultura gaúcha.

Com “Teiniaguá” no primeiro lugar, Carlos Eduardo Nunes e Juliano Moreno tiveram seus trabalhos reconhecidos na composição vencedora. A noite de domingo encerrou a disputa, mas deixou no palco a essência que sustenta a música nativista: a capacidade de transformar a identidade de um povo em canção.

Os três integrantes da comissão avaliadora do 18º Canto Farroupilha foram:

Analise Severo

Jean Kirchoff

Tulio Urach