Tela da EMEB Alcy Cheuyche foi cortada e zelador sofre ameaça

A tela da EMEB Alcy de Vargas Cheuiche,no bairro Jose de Abreu foi cortada. Tão logo foi comunicada, a secretaria de Educação providenciou o concerto da mesma.

Mas a Escola amanheceu com cartazes de ameaça ao zelador daquele patrimônio do Município há muitos anos. O servidor público mora no bairro da EMEB e não tem problemas com a comunidade. Ele foi na Delegacia fazer registro do ocorrido.

De acordo com a diretora Liana Arrusul, havia uma entrada na tela para que a comunidade que acessa a quadra de esportes pudesse entrar no pátio da escola e tomar água. O zelador diminuiu esta entrada, porque estavam entrando vacas para dentro do pátio da EMEB.

De acordo com a Secretária de Educação, Angela Vieiro, providenciaram logo o concerto, porque a escola é um patrimônio do Município e da comunidade escolar.

As Escolas Municipais, por conta da pandemia mantém plantões, em dias da semana, para manter limpas e atender os pais na entrega de material impresso aos alunos que não tem acesso à internet.

Vera Soares Pedroso