Telespectadores com problema no sinal digital devem cuidar a direção da antena externa

Compartilhe















Desde o último dia 11, o sinal analógico foi desligado em Alegrete, assim como em outras cidades do RS. Agora o sinal ativo da RBS TV, Sinal Digital ficou no 7.1, com imagem e som em alta definição para a comunidade.

A redação do Portal Alegrete Tudo recebeu diversas ligações quanto à qualidade do sinal, algumas nem estavam captando o sinal. Entramos em contato com a parte técnica da RBS TV em Uruguaiana, que confirmou que o sinal está apto.

A reportagem foi informada que em relação a dúvidas do telespectador devem ser direcionadas para o CAT (51)32185600.

Quanto à recepção do sinal, os telespectadores de Alegrete devem apontar a antena no formato UHF EXTERNA em direção a Cooperativa CAAL, na BR 290.

Algumas orientações foram repassadas para sintonia do Sinal digital da RBSTV – Canal 7.1.

Para TV sem conversor integrado – no controle remoto, ou diretamente no televisor, selecione a entrada de sinal na qual o conversor está conectado, que pode ser:

• Entrada AV: se a conexão entre conversor e TV for através de um cabo RCA (áudio e vídeo).

• Entrada HDMI: se a conexão entre conversor e TV for através de um cabo HDMI.

• Entrada de Antena/RF: se a conexão entre conversor e TV utilizar cabo coaxial, o que acontece com alguns modelos antigos. Neste caso, selecione o “canal 3”, ou “canal 4”.

Após o sinal do conversor aparecer na televisão, basta acessar o menu do mesmo e selecionar a opção “buscar canais”.

Já para TV com conversor integrado, acesse o menu da televisão para buscar automaticamente os canais digitais disponíveis.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução