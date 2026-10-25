Televisão furtada de idosa é recuperada pela BM; envolvidos são apresentados na DP e liberados

Conforme as informações da ocorrência, os vizinhos relataram que estavam realizando reparos na residência enquanto a proprietária estava em um velório. Durante o trabalho, eles teriam visto o neto da idosa sair do imóvel carregando uma televisão e um botijão de gás.

Ao ser abordado pelos vizinhos, o suspeito teria abandonado o botijão em via pública e fugido levando o televisor.

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Após receber as informações, a guarnição realizou buscas nas imediações e localizou o suspeito nas proximidades de uma antiga britadeira. Questionado pelos policiais, ele teria confirmado o furto e informado que havia trocado a televisão por pedras de crack em um endereço na Rua São Borja.

Os policiais foram até o local indicado e fizeram contato com uma mulher, que relatou ter comprado o aparelho pelo valor de R$ 50.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso sob acusação de furto qualificado, enquanto a mulher foi detida por suspeita de receptação. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), juntamente com o televisor recuperado, da marca CCE, de 24 polegadas.

Na delegacia, o delegado responsável determinou o registro da ocorrência como “Outros Crimes”. A dupla foi liberada.