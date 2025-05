Tem inicio o Projeto Alethea para qualificar mulheres vítimas de violência e em vulnerabilidade social

Nesta semana, foi iniciado o Projeto Alethea, voltado à capacitação profissional de mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa tem como objetivo promover autonomia e inserção no mercado de trabalho.

O projeto conta com o apoio institucional do Cerest/Oeste, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, CRAM, CREAS, Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Fronteira Oeste Transportes, SENAC e SINE.

As participantes receberão formação profissional com certificação por meio do SENAC. O SINE será responsável pelo suporte nos encaminhamentos a vagas de emprego, enquanto o Cerest/Oeste acompanhará as mulheres ao longo do curso e no processo de inserção profissional.

A ação faz parte do fortalecimento da rede de proteção à mulher e busca ampliar o acesso a oportunidades de trabalho para mulheres em contextos de vulnerabilidade.