Temperatura amena no início da manhã leva pessoas a sair cedo de casa

E agora em que os dias começaram a ficar mais quentes com a chegada do verão, quem precisa fazer atividades fora de casa nesta época, existe a possibilidade de aproveitar as primeiras horas da manhã.

Algumas pessoas que circulavam cedo pela Andradas, no dia 19, comentaram que a temperatura nas primeiras horas do dia é excelente e aproveitaram para caminhar, pedalar ou fazer compras no comércio, ir à Prefeitura, bancos ou lotéricas. As ruas estavam vazias e com a temperatura amena muitos já estavam nas ruas.

– É cada vez mais importante que a gente cuide de nossa saúde, para evitarmos problemas que causam sérios problemas ao corpo por termos vida sedentária, salientou o gerente de uma loja.