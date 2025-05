Temperatura cai e sol volta a aparecer neste fim de semana em Alegrete

O segundo fim de semana do mês de maio, será de dias ensolarados e com temperatura amena em Alegrete. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, em virtude das chuvas dos últimos dias, as mínimas caem, para em torno dos 10ºC no Município e o sol deve ser predominante em todos os períodos.

Neste sábado (10), o dia começa com temperatura amena, 10ºC. Ao longo da tarde, a máxima deve subir para 21ºC. Não há previsão de chuva para nenhum momento do dia e o sol deve predominar em todos os períodos.

No domingo (11), Dia das Mães, o padrão se repete, mínima de 11ºC e a máxima atinge os 22ºC à tarde. O dia inicia com a umidade oscilando entre 56% e 89%. Não há previsão de chuva para nenhum momento do dia.