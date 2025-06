Temperatura começa a subir e chuva retorna na quinta-feira

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Amanhã, terça-feira (3), o dia começa 10ºC e a máxima chega aos 20ºC no Município. Na quarta-feira (4), a temperatura sobe um pouco mais, mínima de 14ºC e a máxima chega aos 23ºC e ambos os dias são de tempo firma e com predominância de sol.

Na quinta-feira (5), o dia começa 15ºC e a máxima chega aos 27ºC. O dia será chuvoso e com previsão de 35mm para o decorrer do dia e o maior volume será no período da manhã. Na sexta-feira (6), a temperatura volta a cair, mínima de 11ºC e chega aos 18ºC ao longo da tarde no Município.