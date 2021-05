Temperatura despenca e previsão de mais uma semana de frio em Alegrete

Compartilhe















Início de semana com tempo encoberto e eventual chuva fraca. Em Alegrete a mínima de 14ºC nesta segunda-feira (10), deve ser a maior mínima prevista para semana.

A partir da quarta-feira (12), o sol predomina, mas a temperatura despenca com mínima de 6°C e máxima de 19°C. Teremos uma sucessão de frentes frias, mas sem chuva significativa, e muita oscilação de temperatura.

Para hoje a previsão de chuva é de 1.1 mm e na terça não passa de um milímetro. A mínima para amanhã (11), despenca para 10ºC, e durante o dia não passa dos 18. Já na quarta e quinta as mínimas serão baixas e ficam na casa dos 6º C, com as máximas entre a 20 e 23ºC.

O próximo sistema frontal passará no fim de semana. Na segunda-feira da semana que vem (17), a temperatura oscilará entre 10°C e 23°C, mas posteriormente, estimam-se termômetros entre 7°C e 22°C na quarta-feira da semana que vem (19).

A chuva vem acontecendo de forma mais frequente e intensa sobre o Rio Grande do Sul. Na semana passada, foram pelo menos 35 milímetros no Centro, Oeste e Leste do Estado. Na Fronteira Oeste superou os 50 milímetros.

Ainda há previsão de chuva sobre o RS, embora os maiores acumulados fiquem concentrados sobre Santa Catarina e Paraná nesta semana. Boa parte da precipitação acontecerá entre esta segunda (10) e terça-feira (11), com acumulado que não passa dos 10mm sobre a Metade Norte do Estado.

Nesta terça, a temperatura máxima despenca para menos de 18°C em todo o Rio Grande do Sul e a madrugada mais fria da semana será a de quinta-feira (13), com mínimas entre 3°C e 6°C e geadas fracas no Centro, Oeste e Sul do Estado. A partir de 20 de maio, há previsão de um novo episódio de chuva mais duradouro que o atual.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar Meteorologia