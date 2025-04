Temperatura se mantém amena e chuva deve voltar a aparecer nesta semana em Alegrete

Dias ensolarados e chuvosos farão parte dos próximos dias no Município. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, a chuva pode surpreender no final de semana em algumas regiões do estado.

Nesta segunda-feira (21), o dia começa com 11ºC e a máxima chega aos 22ºC no período da tarde. Já na terça-feira (22), o dia começa com 14ºC e a máxima chega aos 25ºC à tarde, ambos os dias com tempo firme e sem previsão de chuva.

Quarta-feira (23), a previsão indica 8mm de precipitações ao longo do dia. A temperatura se mantém como nos últimos dias, mínima de 14ºC e a máxima chega aos 23ºC. Quinta-feira (24), novamente, há previsão de chuva. Segundo dados do Climatempo, há previsão de chuva, 10mm.

Para fechar os próximos dias, sexta-feira (25), será de predominância de sol em Alegrete. Mínima de 15ºC e a máxima chega aos 26ºC no Município. A umidade relativa do ar deve variar entre 63% e 85% configurando um ar úmido.