Temperaturas baixas e tempo firme marcam a semana em Alegrete

Segundo dados do site meteorológico Climatempo, as mínimas devem oscilar entre 3 °C e 7 °C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 20 °C.

Nesta segunda-feira (11), o dia começou gelado, com 4 °C. Ao longo do dia, a máxima deve chegar a 15 °C. Na terça-feira (12), a mínima prevista é de 3 °C e a máxima, de 14 °C no período da tarde, ambas as jornadas com tempo firme e sem chuva.

Na quarta-feira (13), o sol predomina, com mínima de 5 °C e máxima de 17 °C à tarde. Na quinta-feira (14), o padrão se repete, com temperaturas entre 4 °C e 16 °C e sem previsão de chuva. Já na sexta-feira (15), a mínima prevista é de 7 °C e a máxima de 18 °C, novamente com tempo firme em Alegrete.