Templo Oxum e Abasse inaugura novo salão em Alegrete

Mãe Kamila comenta que cerca de 300 pessoas participaram do evento que, segundo ela também é para desmistificar a intolerância religiosa com a umbanda. Comenta que já sofre discriminação, mas agora a comunidade do entorno respeita e isso é bom, pois todos devem respeitar as escolhas de cada pessoa, enfatiza.

-Mais uma vez tivemos a grande participação dos filhos de religião e convidados, e para setembro já temos outro grande evento em nosso salão – a festa de Cosme e Damião com várias atrações para as crianças.