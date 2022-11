Tempo quente e previsão de chuva nesta semana

Estamos findando o mês de novembro e a partir de agora a tendência é de dias bem quentes, com temperaturas acima de 30º C.

A partir de quinta-feira (1), a previsão é de chuva em Alegrete. A instabilidade do tempo vai até o final de semana. Mas as temperaturas se mantêm elevada, já num prenúncio do verão que entra oficialmente no mês de dezembro.

Nesta época em que o sol já está bem forte toda a precipitação é bem vinda. Grande parte da safra da soja já foi plantada e a chuva vai ajudar produtores.

A chuva também é benéfica para as barragens para a próxima safra de arroz.