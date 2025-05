Temporal causa morte de animais e destruição de lavoura no IFFar de Alegrete

Share on Email

Além dos danos estruturais em parte dos prédios da instituição, a direção identificou a morte de animais utilizados nas atividades acadêmicas. Vacas e bezerros foram atingidos por galhos de árvores ou raios.

O levantamento referente aos animais, que são utilizados em aulas dos cursos da área agropecuária, ainda está em andamento. Até o momento, foram encontrados três vacas e três bezerros mortos sob árvores caídas.

A lavoura de milho, que também é usada para estudos e experimentos dos estudantes do curso de Agronomia e dos cursos técnicos, foi comprometida pelo temporal.

As aulas seguem suspensas até quinta-feira (15), conforme informou a diretora do campus, professora Mirian Marchezan Lopes. Estudantes oriundos de outros municípios retornaram para suas cidades de origem. Cerca de 150 alunos residem na moradia estudantil do campus, que sofreu destelhamento e está temporariamente interditada.