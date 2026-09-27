Temporal com granizo de grandes dimensões deixa estragos no interior de Alegrete e mobiliza força-tarefa

Os primeiros relatos recebidos pelo Alegrete Tudo apontam para danos consideráveis em residências, veículos e estruturas rurais. A situação mais grave até o momento é registrada no Passo Novo, onde há relatos de casas destelhadas e alagadas, falta de energia elétrica e água e moradores que precisaram deixar suas residências. A Defesa Civil já está no local, sob coordenação de Adão Roberto, acompanhando a ocorrência e iniciando o levantamento dos danos.

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No Passo Novo, os relatos são de uma situação de grande impacto. Diversas casas teriam sido atingidas pelo vento e pelo granizo, com destelhamentos e alagamentos. Também há informações de interrupção no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água, além de moradores que ficaram desabrigados em razão dos estragos. Ainda não há um número oficial de imóveis atingidos ou de famílias afetadas, e a dimensão dos prejuízos deverá ser conhecida após o trabalho das equipes que estão atuando na localidade.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete, localizado no Passo Novo, também foi atingido. Conforme os primeiros relatos recebidos pelo PAT, houve danos no telhado da instituição e alagamento no alojamento. O local também estaria sem energia elétrica. A extensão dos prejuízos ainda não foi oficialmente dimensionada.

Na localidade da Palma, no trajeto entre Manoel Viana e Alegrete, o motorista João Auri Garcez viajava com a esposa quando foi surpreendido pelo temporal. Segundo seu relato, um vento muito forte e repentino foi acompanhado por chuva tão intensa que praticamente impediu a visualização da estrada. Na sequência, começou uma forte queda de granizo, que teria durado aproximadamente dez minutos. As pedras, segundo João, eram de grandes dimensões e provocaram danos consideráveis no veículo em que o casal estava.

O motorista relatou que algumas pedras de granizo tinham tamanho semelhante ao de uma laranja. Como referência, uma laranja pode apresentar aproximadamente entre 7 e 10 centímetros de diâmetro, dependendo da variedade e do tamanho. A comparação, entretanto, é baseada no relato do motorista e não representa uma medição técnica do granizo.

Outro vídeo recebido pela equipe do Alegrete Tudo mostra uma caminhonete da Nicola Veículos atingida pelo granizo. As imagens mostram danos no para-brisa, nos vidros e em outras partes do veículo. Até o momento, não há relatos de pessoas feridas relacionados às ocorrências acompanhadas pelo PAT.

Também houve registro de temporal na região do Caverá, no interior de Alegrete, com chuva forte e queda de granizo de grandes dimensões. Ainda não há informações suficientes para dimensionar os danos provocados naquela área.

Na região do Angico, também no interior, os relatos apontam para uma ocorrência de menor intensidade. Segundo as informações recebidas, não houve vento forte, o granizo foi pequeno e a chuva ocorreu de maneira passageira.

Na região entre Manoel Viana e São Francisco de Assis, também foram registrados episódios de forte queda de granizo. Na área rural, o produtor Leandro Mosselin relatou danos provocados pelo vento, incluindo uma estrutura que teria sido levantada pela força das rajadas. Também há relatos de danos no galpão utilizado para a ordenha e de veículos atingidos pelo granizo.

Outro impacto ocorreu na ERS-377, entre Alegrete e Manoel Viana, onde árvores de grande porte caíram sobre a rodovia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atuou para retirar os obstáculos e liberar o trânsito. Mesmo com a pista desobstruída, a orientação aos motoristas é de atenção redobrada, pois ainda há sujeira e resíduos sobre a rodovia.

Enquanto as equipes fazem os primeiros levantamentos, voluntários de Alegrete já começaram a se mobilizar para auxiliar as famílias atingidas. Entre eles está Bruno Borjão, que possui histórico de participação voluntária em situações de emergência, inclusive durante as enchentes que atingiram Alegrete e Porto Alegre.

O temporal ocorreu em um cenário de instabilidade que já havia sido previsto pelos órgãos de meteorologia. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia alertado para a possibilidade de tempestades no Oeste e na Campanha durante a tarde e a noite deste sábado, incluindo previsão de granizo de grandes dimensões e rajadas de vento que poderiam superar 80 km/h.

A ocorrência ainda está em fase inicial de levantamento. A Defesa Civil, o Exército Brasileiro e voluntários permanecem mobilizados no Passo Novo, enquanto novos relatos chegam de diferentes localidades do interior de Alegrete e da região. Até o momento, não há informação de mortes ou feridos relacionada ao temporal.

O Alegrete Tudo acompanha a situação e atualizará a reportagem à medida que os danos forem confirmados pelas autoridades e pelas equipes que estão atuando nas áreas atingidas.