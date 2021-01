Temporal derruba árvores, causa estragos e deixa moradores sem luz no RS

Em Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre, dois galhos de uma árvore quebraram. Um deles atingiu uma casa e entrou no quarto. Não tinha ninguém no local e não houve feridos.

Estragos em no bairro Laranjal, em Pelotas — Foto: Divulgação/Defesa Civil

A Região Sul do estado foi a mais afetada pelos estragos. Na noite de segunda, um mulher morreu após sofrer um choque elétrico ao tentar se abrigar da chuva em Rio Grande. De acordo com os bombeiros, a vítima foi até uma parada de ônibus. No local, um fio teria arrebentado e causado a descarga elétrica.