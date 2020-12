Temporal provoca alagamentos, derruba postes de energia e árvores em Alegrete; veja os vídeos

De acordo com leitores do PAT, ao menos dois postes de energia caíram no bairro Saint Pastous e várias residências estão sem energia. Em outros pontos da cidade ocorreram registros de quedas na energia, porém, já restabelecida na maioria dos locais, principalmente, na região central.

A chuva forte que caiu em Alegrete no final da tarde desta quarta-feira (2) provocou alagamentos e queda de poste de energia na cidade. No interior, o relato segundo Defesa Civil, é de falta de energia. Um dos pontos que choveu cerca de 35mm é a localidade do Angico.

Até a última atualização desta reportagem, o corpo de Bombeiros de Alegrete não havia recebido chamados, assim como, a DC.

Por volta das 18h, o forte temporal com rajadas de vento provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Um deles, foi registrado na Rua Dos Andradas. As águas subiram às calçadas e, por pouco não invadiram algumas lojas. Os bueiros não deram conta da demanda devido a intensidade e isso provocou o transbordamento das águas. Neste horário, muitas pessoas estavam saindo do trabalho e foram surpreendidas com a chuva torrencial.

Na Estrada do Caverá uma árvore de grande porte caiu e interditou a passagem dos veículos. O registro é no Corredor dos Pereira. Conforme a leitora do PAT, Jo Alvarenga, eles ficaram com o caminho de casa bloqueado.

Esta precipitação já estava prevista para hoje(2) com a passagem de um sistema de baixa pressão pelo Estado. A previsão é que a chuva permaneça nesta quinta e sexta com volumes razoáveis. De acordo com o Jornal da RBS, nesta quinta-feira terá rajadas de vento, previsão de forte temporal e risco de descargas elétricas.

No sábado (5), uma massa de ar frio deixará a temperatura mais baixa, com mínima em torno dos 10°C em Bagé. Além disso, na semana que vem, a chuva não irá parar, mas enfraquecerá com acumulado inferior aos 20mm na maior parte do Estado. Também houve registro de queda de árvores sentido Alegrete/Manoel Viana na ERS 377.

Veja abaixo o vídeo do momento do temporal.