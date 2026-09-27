Temporal provoca estragos no IFFar Campus Alegrete e alaga alojamento no Passo Novo

Os primeiros relatos indicam danos no telhado da instituição e alagamento no alojamento.

Além dos problemas provocados pela chuva e pelo granizo, há informação de que o campus estaria sem energia elétrica após a passagem do temporal. A intensidade das condições meteorológicas também teria provocado danos em outras estruturas da região.

O IFFar está localizado no Passo Novo, uma das áreas que concentram, até o momento, os relatos mais significativos dos efeitos do temporal. Na localidade, moradores também informaram destelhamentos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica e água.

Ainda não há um levantamento oficial sobre a extensão dos danos provocados no campus. A situação deverá ser avaliada pelas equipes responsáveis, que poderão dimensionar os prejuízos e as condições das instalações.

O temporal atingiu diferentes localidades do interior de Alegrete com chuva intensa, fortes rajadas de vento e granizo de grandes proporções. Na região da Palma, moradores relataram pedras de gelo de grande tamanho, enquanto no Caverá também houve registro de granizo intenso.

A Defesa Civil está mobilizada na região do Passo Novo, sob coordenação de Adão Roberto, acompanhando os efeitos da ocorrência e realizando os primeiros levantamentos, assim como Exército Brasileiro e voluntários.

O Alegrete Tudo acompanha a situação e atualizará as informações assim que houver confirmação oficial sobre os danos e as condições de funcionamento do campus.