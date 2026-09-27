Temporal provoca estragos no IFFar Campus Alegrete e alaga alojamento no Passo Novo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete, localizado na região do Passo Novo, também foi atingido pelo forte temporal que passou pelo interior do município na noite deste sábado (26).

26 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Os primeiros relatos indicam danos no telhado da instituição e alagamento no alojamento.

Além dos problemas provocados pela chuva e pelo granizo, há informação de que o campus estaria sem energia elétrica após a passagem do temporal. A intensidade das condições meteorológicas também teria provocado danos em outras estruturas da região.

O IFFar está localizado no Passo Novo, uma das áreas que concentram, até o momento, os relatos mais significativos dos efeitos do temporal. Na localidade, moradores também informaram destelhamentos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica e água.

Ainda não há um levantamento oficial sobre a extensão dos danos provocados no campus. A situação deverá ser avaliada pelas equipes responsáveis, que poderão dimensionar os prejuízos e as condições das instalações.

O temporal atingiu diferentes localidades do interior de Alegrete com chuva intensa, fortes rajadas de vento e granizo de grandes proporções. Na região da Palma, moradores relataram pedras de gelo de grande tamanho, enquanto no Caverá também houve registro de granizo intenso.

A Defesa Civil está mobilizada na região do Passo Novo, sob coordenação de Adão Roberto, acompanhando os efeitos da ocorrência e realizando os primeiros levantamentos, assim como Exército Brasileiro e voluntários.

O Alegrete Tudo acompanha a situação e atualizará as informações assim que houver confirmação oficial sobre os danos e as condições de funcionamento do campus.

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