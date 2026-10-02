Temporal provoca mudança de local de votação para três seções no Passo Novo

Seções 34, 37 e 99 serão instaladas no Conselho de Desenvolvimento do Passo Novo, na Rua Álvaro Kruel

A Justiça Eleitoral informou uma mudança no local de funcionamento de três seções eleitorais no Passo Novo, em Alegrete. A alteração ocorre após o temporal registrado na região atingir a Escola Barros Cassal, onde funcionavam as seções.

De acordo com o Cartório da 5ª Zona Eleitoral de Alegrete, foi necessário buscar um novo espaço para garantir o funcionamento das seções e o atendimento aos eleitores. Com a mudança, as seções eleitorais 34, 37 e 99 passarão a funcionar no Conselho de Desenvolvimento do Passo Novo (CDPN), localizado na Rua Álvaro Kruel, nº 868.

Orientação aos eleitores

A Justiça Eleitoral orienta os eleitores vinculados às três seções a ficarem atentos à alteração do endereço antes de se dirigirem ao local de votação. A mudança foi comunicada pelo Cartório da 5ª Zona Eleitoral em razão dos danos provocados pelo temporal na Escola Barros Cassal. A transferência busca assegurar que as seções tenham condições adequadas para o atendimento durante o processo eleitoral. A orientação é especialmente importante para os moradores que estão habituados a votar na Escola Barros Cassal, evitando deslocamentos desnecessários no dia da votação.

Novo local

Conselho de Desenvolvimento do Passo Novo – CDPN

Rua Álvaro Kruel, 868 – Passo Novo, Alegrete

Seções: 34, 37 e 99

Para esclarecimentos, o Cartório da 5ª Zona Eleitoral de Alegrete disponibiliza os telefones (55) 99978-7448 e (51) 3294-8005. A Justiça Eleitoral reforça que a alteração está relacionada aos impactos causados pelo temporal que atingiu a região e a estrutura da Escola Barros Cassal.