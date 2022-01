Share on Email

Um forte temporal atinge Porto Alegre e região desde às 17h desta quarta-feira (25). Já há registros de transtornos no trânsito, conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), além de impactos no fornecimento de energia e água.

A CEEE Grupo Equatorial registra 47 mil clientes sem energia, sendo 44 mil na Região Metropolitana. Os municípios mais impactados são Porto Alegre, Guaíba, Alvorada, Viamão e Eldorado do Sul.

Temporal provoca transtornos em Porto Alegre; Defesa Civil emite alerta de descargas elétricas

Entre os bairros de Porto Alegre, os que estão com mais trechos sem energia são Mont’Serrat, Bela Vista, Petrópolis, São José, Santa Tereza, Glória, Azenha, Cavalhada, Cristal, Partenon, Jardim Botânico, Praia de Belas, Santana, Rio Branco, Navegantes, São Geraldo, São João e Aparício Borges.

A falta de energia prejudica o abastecimento de água. O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) afirma que a estação de bombeamento que abastece os bairros Medianeira, Camaquã, Cavalhada, Cristal, Menino Deus, Tristeza, Vila Assunção e Santa Tereza e estação dos bairros Coronel Aparício Borges, Medianeira, Partenon e Santo Antônio estão paradas por queda de energia.

Trânsito

Na Rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, a água tomou conta da via. Pedestres e motociclistas tiveram que atravessar a rua com a água na altura da cintura.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, às 18h30, havia ao menos sete pontos de alagamento com bloqueio total e três pontos de alagamento com bloqueio parcial devido ao acúmulo de água sobre a via.

Há registro de um local com queda de árvore de grande porte, que causa bloqueio total, e de três semáforos fora de operação em razão da falta de energia.

Bloqueio total – Acúmulo de água

Aparício Borges x Pedro Boticário

Carlos Barbosa, entre Cel. Neves e Niterói

Bento Gonçalves x Viaduto São Jorge

Bento Gonçalves x Humberto Campos

Bento Gonçalves x Luiz de Camões

Erico Verisimo x José de Alencar/Azenha (Rótula do Papa)

Av. Chui, entre Diário de Noticias e Icaraí

Bloqueio parcial – Acúmulo de água

Azenha x Ipiranga

Ipiranga x João Pessoa

Erico Verisimo x José de Alencar/Azenha (Rótula do Papa)

Semáforos fora de operação

Ipiranga x João Pessoa

Aureliano de Figueiredo Pinto x João Alfredo

Bento Gonçalves x Aparício Borges

Protásio Alves x Ernesto Ludwig

Boqueio Total – Queda de árvore

R. Joaquim Nabuco, 400

Estado

Em Santa Maria, na Região Central do estado, houve alagamentos em algumas ruas da cidade.

A Defesa Civil do estado emitiu aleta de chuva forte acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 90 km/h e eventual queda de granizo no estado. A Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas detectou queda de raios na Região Metropolitana de Porto Alegre.