Tendência continua sinalizando alta no preço do leite no RS

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sful (Farsul) divulgou na última terça-feira (6), mais um resultado inflacionário do ano no Índice de Insumos para Produção de Leite Cru do Rio Grande do Sul (ILC). Conforme relatório do Departamento Econômico da entidade, a alta foi de 1,7% no mês de março. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento nos preços de silagem, concentrado, sal mineral e energia elétrica.

De acordo com a Farsul, a valorização do real em fevereiro fez com que os fertilizantes caíssem 7% no período, o que não foi suficiente para contrapor o aumento nos outros itens da cesta. O preço do barril de petróleo, principal influência no preço dos combustíveis, teve queda de 4,6%, o que ainda não se refletiu no valor pago pelo combustível.

Essa alta também fez com que o acumulado do ano mudasse a trajetória de queda dos primeiros dois meses. No fechamento de março, a inflação acumulada no ano é de 1,29%, em linha com o IICP (também calculado pela assessoria econômica da Farsul), que apresenta alta de 1,76%.

O milho teve uma alta de 3,35% desde janeiro. Como a alimentação é o principal custo para o produtor de leite, o comportamento deste tipo de insumo é bastante relevante para o resultado. O relatório destaca que o cenário atual para o produtor é de alerta. A inflação tem sim influência do grupo de alimentos e energia elétrica, mas eles não são os únicos responsáveis. Existem fatores estruturais, como o desequilíbrio fiscal do país, que trazem um ambiente de custos persistentemente pressionados, o que exige que o produtor rural tenha atenção redobrada.

A reportagem do PAT entrou em contato, com Augusto Hoyour, produtor de bovinos de Manoel Viana e ele salientou que a suba foi sentida pelos proprietários de empresas desse segmento e que esse valor acaba por refletir no bolso dos consumidores do produto.”Estamos passando por uma reciclagem de aparelhos e estrutura, porém, a suba é sentida por todos, desde nós que somos o primeiro investidor até ao produto final que é consumido pelos clientes”, finalizou.