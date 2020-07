Tendência é a Fronteira permanecer na laranja, mas há o risco da bandeira vermelha

Compartilhe









Mais uma semana de muito trabalho para as equipes de saúde do Município. Mesmo assim, tudo indica que o Município deve-se manter na bandeira laranja. Os dados foram enviados nesta quinta-feira(30), para avaliação do Governo do Estado e a divulgação ocorre nesta sexta-feira(31).

No último dia 23, na quinta- feira, a cidade teve 13 casos positivos, a UTI adulta com 100% de ocupação, a UTI Covid estava com 80% de ocupação e 20 pacientes estavam no hospital de campanha que tem 30 leitos . No total, há uma semana, tínhamos 173 casos positivos na cidade. Foi uma semana muito mais preocupante para os profissionais da área da saúde que temiam um colapso no sistema.

Passado uma semana foram registrados mais 55 novos casos e uma morte. Quanto à ocupação de leitos, conforme boletim da Santa Casa do dia 29 que s números eram esses: A UTI COVID que tem 10 leitos e estava com metade da ocupação. Na Ala COVID, dos oito leitos seis estavam ocupados e dos 30 leitos do hospital de campanha quatro com pacientes.

Mas a situação se mantém preocupante e, por isso, os pedidos repetitivos para que as pessoas se cuidem e fiquem em casa, usem a máscara ao saírem e mantenham os cuidados de higiene que ajuda a prevenir o coronavírus.

Um novo lockdown, neste final de semana foi decretado pelo Prefeito Márcio Amaral, depois de uma reunião com o Comitê Municipal de Combate à pandemia.

De acordo com o Boletim Epidemiológico na noite de ontem(30), Alegrete registrou na quinta-feira, 30 de julho, mais 15 casos positivos de Covid-19 e 3 pacientes recuperados. Os positivos são 7 homens, 7 mulheres e uma criança, com idades entre 8 e 88 anos, em isolamento domiciliar.

Com os novos casos, o número de confirmados chegou a 228, com 137 recuperados, 81 ativos (71 em isolamento domiciliar e 10 hospitalizados) e 10 óbitos.

São 2.583 pessoas testadas, sendo 2.344 negativos, 228 positivos e 11 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 303 pessoas.