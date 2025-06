Tenente Cascavel será atração no Mês do Rock em Alegrete

Esta data foi sugerida pelo produtor musical Bob Geldof, no dia 13 de julho de 1985, durante o evento Live Aid, realizado para arrecadar fundos para a Etiópia.

Alegrete será palco de um dos maiores encontros da história do rock gaúcho: o supergrupo Tenente Cascavel promete estremecer o Clube Casino Alegretense no próximo dia 13 de julho, a partir das 19h, durante a celebração do Mês do Rock.

Formada por verdadeiros ícones da música do sul do Brasil, a banda reúne ex-integrantes das lendárias TNT e Os Cascavelletes – dois dos principais nomes do rock gaúcho das décadas de 80 e 90. O quinteto, composto por Tchê Gomes, Frank Jorge, Márcio Petracco, Paulo Arcari e Fábio Ly, traz ao palco uma mistura explosiva de nostalgia e inovação.

O repertório contará com músicas inéditas, como “Venha Ver o Nosso Show”, “A Vida é Bela”, “Tudo Faz Sentido” e “Num Dia Qualquer”, além de clássicos imortais que marcaram gerações, como “Ana Banana”, “Jessica Rose”, “Sob um Céu de Blues”, “Cachorro Louco”, “Não Sei” e “Amigo Punk”. O público pode esperar ainda muitas surpresas e “velharias” que aquecerão os corações saudosistas.

Abrindo a noite, as bandas locais Os Aztecas e Blackstone vão aquecer o público e mostrar a força do rock alegretense. A entrada é solidária: basta doar 1 livro literário no Sesc para garantir o ingresso.

O evento também marcará o lançamento oficial do FAC – Festival Alegretense da Canção 2025, consolidando-se como um marco cultural na região. Uma realização do Sesc, Prefeitura de Alegrete e Oficina do Som, o show promete ser imperdível para todas as idades – uma verdadeira celebração à história e à força do rock gaúcho.