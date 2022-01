Tenente-coronel Lopes da Cruz assume comando do 6º RCB

No final da tarde de quarta-feira (5), foi realizada a cerimônia de passagem de comando do 6º Regimento de Cavalaria Blindado.

A solenidade contou com a presença do comandante da 2ª. Brigada de Cavalaria Mecanizada, com sede em Uruguaiana, General de Brigada William Koji Kamei.

Além do prefeito Márcio Fonseca do Amaral acompanhado do vice Jesse Trindade e do secretário Paulo Faraco, prestigiaram a posse, o presidente da Câmara Anilton Oliveira, acompanhado dos vereadores Itamar Rodriguez, Bispo Ênio Bastos, Moisés Fontoura e Eder Fioravante, da bancada pedetista. Comandantes das demais unidades militares da cidade, lideranças da comunidade e convidados assistiram a ação solene no 6º RCB.

Prefeitura e Câmara marcaram presença na posse

Novo comandante e o presidente da Câmara

A tradicional formatura no pátio da unidade teve o desfile da tropa e da frota da cavalaria. Foi realizado os atos de descerramento da fotografia do ex-comandante e após a passagem de comando.

Tropa desfilou para o novo comandante

Deixa o cargo do Regimento, o coronel Renato Fróes Medina, que transmitiu o posto ao novo comandante, tenente-coronel Gustavo Lopes da Cruz.

Solenidade de passagem de comando

Fotos: Naiane Albuquerque