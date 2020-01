Tenente do Exército e dois menores foram detidos pela BM por perturbar o sossego público

Tenente do Exército foi detido, pela Brigada Militar, na companhia de dois menores, por volta das 6h20min de domingo (12).

Durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição se deparou com uma aglomeração ao lado de um veículo com volume do som acima do permitido. Durante a abordagem, o proprietário se mostrou hostil e apresentava sinais de embriaguez, assim como dois adolescentes, de 15 e 16 anos.

Ao ser questionado, o militar do exército não quis dizer se ele era o condutor do Corsa. Mas como o veículo estava estacionado, esta questão se tornou irrelevante. Entretanto, devido ao som alto as caixas de som foram apreendidas.

Devido à resistência, o tenente do exército de 21 anos, precisou ser algemado. Além das caixas de som, foram apreendidas duas facas do interior do carro.

Os dois menores e o militar do exército foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Os adolescentes entregues aos responsáveis e o acusado à Unidade Militar.