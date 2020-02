Tentativa de execução, no bairro Nilo Gonçalves, por pouco não acaba em tragédia

Mais um tiroteio na Zona Leste.

No final da noite de terça-feira (25), perto da meia noite, sete indivíduos chegaram em um Clio prata em frente a uma residência, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

Eles teriam se identificado como policiais e solicitaram que todas as pessoas entrassem para interior de suas casas. Na sequência, houve disparos de arma de fogo contra uma das residências.

Foram inúmeros disparos, a maioria de calibre 12. Segundo as testemunhas eles estavam armados com duas armas longas e quatro curtas. Nas paredes da casa que seria de uma idosa, que estava no quarto, ficaram as marcas dos tiros que atingiram a geladeira, forro e portas. O que tudo indica, os atiradores erraram a casa. Pois poucos metros da residência que foi alvo, tem a casa de um indivíduo que é conhecido no bairro por realizar venda de entorpecentes.

Essa foi mais uma tentativa de execução ocorrida na Zona Leste. Há poucos dias o mesmo ocorreu no bairro Saint Pastous.

Depois dos disparos, o veículo saiu em direção à BR 290.

A Brigada Militar foi acionada e fez buscas, mas até o momento, ninguém foi localizado e identificado.