Tentativa de feminicídio: homem tentou matar a companheira a facadas

A vítima, de 56 anos, foi esfaqueada e socorrida pelo Samu. Encaminhada à UPA passou por atendimento e exames. A informação preliminar era de que possivelmente a mulher seria liberada. Ela estava com dois ferimentos no abdômen e um corte no pescoço.

De acordo com o registro, a guarnição da Brigada Militar estava em patrulhamento ostensivo quando recebeu informações, através da sala de operações, que os samuzeiros tinham solicitado apoio no bairro Capão do Angico onde havia uma mulher esfaqueada.

No endereço, os policiais identificaram que a mulher estava sendo atendida pelos técnicos do Samu e apresentava os ferimentos já descritos. Em contato com uma filha da vítima a mesma disse que o autor seria o pai. Que não viu o momento do ocorrido, mas foi ela quem acionou a ambulância. A filha também informou as características do pai, de 62 anos, e disse que o mesmo tinha saído em direção ao Jockey Clube com uma corda na mão.

No local indicado, os policiais militares localizaram o acusado e algumas testemunhas. O homem estava em uma cocheira de cavalo e, de acordo com os demais que estavam com ele, o mesmo teria tentado contra a própria vida, mas foi impedido.

O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia. Em contato com Delegado de plantão foi determinado flagrante por tentativa feminicídio. Também foi constatado que a vítima tinha uma outra ocorrência contra o ex-companheiro e a solicitação de Medidas Protetivas.