Tentativa de furto de veículo é frustrada em propriedade rural no Mariano Pinto

De acordo com a Brigada Militar, o proprietário percebeu uma movimentação suspeita nas proximidades de sua residência e decidiu verificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar, flagrou indivíduos tentando furtar sua camionete. Os suspeitos, ao perceberem a presença do proprietário, fugiram do local antes da chegada dos policiais, sem levar nada.

A guarnição fez contato com a vítima, que relatou os fatos e não apresentava ferimentos. Foi confeccionado o registro policial no local para posterior investigação.

A Brigada Militar reforça a importância de que moradores de áreas rurais redobrem a atenção quanto à segurança e comuniquem imediatamente qualquer movimentação estranha às forças de segurança.