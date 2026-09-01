Tentativa de incêndio em loja de Alegrete desencadeia operação policial e termina com prisões em Paraíso do Sul

O fogo foi percebido e extinto por moradores da região, evitando que as chamas provocassem danos maiores.

As primeiras informações são de que indivíduos teriam tentado incendiar o estabelecimento durante a madrugada. Assim que comunicada, a Brigada Militar iniciou as providências para identificar e localizar os envolvidos. Apesar da tentativa, os danos registrados no local não foram considerados graves.

Imagens de câmeras de segurança de residências e do sistema do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) foram utilizadas pelas forças de segurança para auxiliar na identificação e no acompanhamento dos suspeitos.

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As informações obtidas durante o trabalho policial foram rapidamente repassadas a outras unidades da Brigada Militar e demais forças policiais, permitindo ampliar as buscas para além de Alegrete.

O desdobramento da ocorrência aconteceu em Paraíso do Sul, onde dois indivíduos foram presos.

A investigação deverá esclarecer a participação de cada envolvido e a motivação da tentativa de incêndio. Até o momento, essas informações ainda não foram oficialmente esclarecidas pelas autoridades.