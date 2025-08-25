Tentativas de golpes usam nome do Judiciário para aplicar fraudes

O Serviço de Inteligência do Judiciário (SIJ) identificou uma nova tentativa de fraude que busca se valer da credibilidade do Poder Judiciário para enganar cidadãos. A ação envolve o envio de mensagens falsas, com aparência de intimações ou comunicados oficiais, com o objetivo de induzir a vítima ao erro.

Os criminosos usam informações públicas para criar documentos forjados, enviados por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens, com tom alarmista e ameaças legais, como citações ao Código de Processo Civil. O objetivo é levar a vítima a clicar em links maliciosos, que podem roubar dados pessoais ou instalar vírus no dispositivo.

Diante desse cenário, é fundamental alertar a população para os principais sinais de fraude. Confira, a seguir, as situações que merecem atenção:

Desconfiar de Comunicações Inesperadas: Sempre questionar a legitimidade de qualquer mensagem que pareça alarmante ou peça uma ação imediata;

Verificar o Remetente: Antes de qualquer ação, orientamos sempre a verificação do endereço de e-mail completo do remetente. Comunicações oficiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, sempre virão de domínios terminados em "@tjrs.jus.br". Endereços com finais estranhos ou nomes de empresas privadas não são canais oficiais;

Nunca Clicar em Links Suspeitos: A recomendação mais importante é nunca clicar em links ou baixar anexos de e-mails ou mensagens de origem duvidosa. Passe o mouse sobre o link (sem clicar) para ver o endereço real para o qual ele aponta. Se o endereço parecer suspeito, não clique;

Consultar Canais Oficiais: Caso tenha dúvidas sobre a veracidade de uma intimação, entre em contato diretamente com o Fórum de sua comarca ou consulte seu advogado de confiança. Utilize sempre os números de telefone e sites oficiais que você mesmo pesquisou, e não os contatos fornecidos na mensagem suspeita;

Atenção a Erros: Mensagens fraudulentas frequentemente contêm erros de gramática, pontuação ou formatação, o que é um forte indício de golpe.

Procedimentos Recomendados para Vítimas

Para as pessoas que receberam a mensagem, mesmo que não tenham sofrido prejuízo financeiro, as seguintes orientações são cruciais: