Terapeuta Ocupacional, profissional de extrema importância para auxiliar no desenvolvimento infantil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conteúdo Patrocinado!!

Terapeuta Ocupacional é um profissional da área da saúde, com formação de nível superior, devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO.

A Terapia Ocupacional visa promover a prevenção, tratamento e reabilitação de crianças que apresentem quadros de alterações sensoriais, afetivas, cognitivas e psico-motoras. Na Terapia Ocupacional Infantil o profissional estuda o desenvolvimento infantil e os marcos do desenvolvimento, através do brincar, ele pode estimular as partes motora, sensorial e neurológica da criança. Mas não somente um brincar aleatório, pois ele direciona os brinquedos e atividades conforme a idade e a necessidade de cada paciente, proporcionando um melhor desenvolvimento global.

Clínica Espaço Fluir

Além de orientar os pais/familiares nas questões de independência e autonomia da criança, como por exemplo: desfralde, vestir e despir sozinho, alimentar-se, tomar banho, escovar dentes, enfim, nas atividades de vida diária.

Clínica Espaço Fluir

O Espaço Fluir oferece um serviço diferenciado na área da Terapia Ocupacional em Alegrete. A sala é equipada com todos os recursos necessários para a realização de estimulação sensorial, cognitiva e do desenvolvimento infantil.

É um espaço seguro e aconchegante, o que proporciona aos pacientes um tratamento dinâmico e qualificado. Possui equipamentos como: a plataforma, a rede de lycra, a rede de pesca, o trapézio, o ninho sensorial, o caminho de joaninha, o tapete sensorial, o skate, a piscina de bolinhas, o disco de propriocepção, brinquedos e jogos diversos.

Clínica Espaço Fluir

Mônica Corrent é a Terapeuta Ocupacional responsável por este espaço que encanta os pais e crianças desde o primeiro momento. Mônica é graduada pelo Centro Universitário Metodista – IPA, em 2010.Tem experiência em atendimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), curso de Terapia Ocupacional Aquática, capacitação em Integração Sensorial, Autismo e Seletividade Alimentar, Estimulação e Intervenção Precoce no Autismo.

Clínica Espaço Fluir

No Espaço Fluir, Mônica trabalha com crianças de 0 a 8 anos. Ficou com alguma dúvida sobre a Terapia Ocupacional?

Marque um horário com Mônica Corrent, Terapeuta Ocupacional e ela esclarece tudo para você!

Endereço: Coronel Cabrita, 266 – Centro

Telefone: 3422 4642

Whatsapp: 55 9 9634 8281

Facebook: https://www.facebook.com/fluiralegrete

Instagram: https://instagram.com/fluir.alegrete