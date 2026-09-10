Terceiro Turno em unidades de saúde – a oportunidade alternativa de consultas na Rede Pública

Manter atendimento em terceiro turno é uma importante oportunidade a pacientes que trabalham, possam consultar nas unidades de saúde que oferecem esse turno com atendimento médico na Rede Pública de Saúde em Alegrete. Atualmente, cinco unidades de saúde mantêm atendimentos em Terceiro Turno.

Os atendimentos começam às 18h e variam até às 21h. No PAM as pessoas podem buscar consultas as segundas, terças quintas e sexta feiras. Já ESF Rondon e Centro Social Urbano de segunda a sexta -feira. O mesmo acontece na ESF da Vila Piola que também oferece o Terceiro Turno de segunda a sexta- feira. Na área rural, a Secretaria de Saúde mantém esse atendimento na unidade de saúde do Passo Novo, nas terças e quintas-feiras, para beneficiar a comunidade daquele distrito do interior de Alegrete.

Nesta época de frio e constantes mudanças de temperaturas, aqui no município, muitas pessoas desde crianças e adultos são acometidos por doenças respiratórias e variações de pressão arterial e, às vezes, precisam de atendimento de um profissional fora do horário de trabalho e dai recorrem a este terceiro turno em uma dessas cinco unidades de saúde.