Termina em julho o prazo para quitar o licenciamento 2023

Proprietários de veículos com placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5 devem estar atentos para o prazo do licenciamento 2023.

Embora o IPVA tenha vencido em abril para todos os veículos, o licenciamento de 2022 só começa a vencer no último dia desse mês. Para regularizar o licenciamento anual 2023, deve-se quitar, além do IPVA, a taxa de licenciamento e eventuais multas vencidas. Veículos com placas de finais 6, 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31/07 para quitar o licenciamento, sendo o documento de 2022 válido até essa data.

O pagamento de débitos de veículos registrados no Rio Grande do Sul pode ser feito das seguintes formas: Em bancos conveniados com o DetranRS: Banco do Brasil, Banrisul e rede de correspondentes bancários, Bradesco, Sicredi, Sicoobi e Caixa Econômica Federal. Confira abaixo as datas e o final das placas vigentes.

Fotos: reprodução